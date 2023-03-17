Подмосковье 17 марта 2023, 13:21 Росгвардия задержала подозреваемого в краже продуктов в магазине в Люберцах Люберецкие СМИ

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Сотрудники Росгвардии из Люберец задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в краже продуктов. Сигнал тревоги направил охраняемый ведомством магазин на Новорязанском шоссе.

Как рассказали в Росгвардии, мужчина набрал в сумку продукты на сумму более семи тысяч рублей. Это заметили сотрудники магазина и вызвали помощь.

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Мужчину доставили в отдел полиции, по делу проведут проверку.

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