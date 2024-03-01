Подмосковье 01 марта 2024, 15:19 Росгвардия задержала подозреваемого в краже элитного алкоголя в Егорьевске Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, который совершил кражу алкоголя из сетевого магазина в Егорьевске. О происшествии сообщили сотрудники сетевого магазина.

Правоохранители получили сообщение о происшествии при патрулировании Егорьевска. Сотрудники магазина рассказали о том, что неизвестный мужчина украл элитный алкоголь. Он взял бутылку со стеллажа, спрятал под куртку и направился к выходу.

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Прибывшие росгвардейцы уточнили приметы подозреваемого и задержали злоумышленника, который был у соседнего дома. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшей проверки.

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