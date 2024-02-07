Подмосковье 07 февраля 2024, 14:31 Росгвардия задержала подозреваемого в краже автомобиля в Шатуре Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемого в краже автомобиля в Шатуре. Им оказался 27-летний житель округа.

Как рассказали в ведомстве, правоохранитель полечили сообщение о том, что на улице Радченко неизвестный мужчина вскрыл автомобильный замок и проник в салон чужой машины. Запустить двигатель он не смог, его задержали сотрудники Росгвардии. Молодой человек рассказал, что собирался сдать автомобиль в металлолом.

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Подозреваемого передали в полицию. Оказалось, что ранее он был мудим за такое же преступление.

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