07 февраля 2024, 14:31
Росгвардия задержала подозреваемого в краже автомобиля в Шатуре
Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемого в краже автомобиля в Шатуре. Им оказался 27-летний житель округа.
Как рассказали в ведомстве, правоохранитель полечили сообщение о том, что на улице Радченко неизвестный мужчина вскрыл автомобильный замок и проник в салон чужой машины. Запустить двигатель он не смог, его задержали сотрудники Росгвардии. Молодой человек рассказал, что собирался сдать автомобиль в металлолом.
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Подозреваемого передали в полицию. Оказалось, что ранее он был мудим за такое же преступление.
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