Подмосковье 25 декабря 2023, 11:55 Росгвардия задержала подозреваемого в избиении в Ступине Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемого в избиении своих знакомых. Он ударил ножом приятеля и избил двух женщин в жилом доме в Ступине.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы прибыли на место происшествия после сообщения о драке в одной из квартир жилого дома. В ходе конфликта 54-летний мужчина нанес побои двум женщинам и ударил ножом своего знакомого. Пострадавшему оказали первую помощь, а злоумышленника задержали и передали полиции.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».