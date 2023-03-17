Подмосковье 17 марта 2023, 13:15 Росгвардия задержала подозреваемого в хищении техники из частного дома в Электростали Источник: пресс-служба г.о. Электросталь

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Сотрудники Росгвардии в Электростали задержали 19-летнего жителя по подозрению в хищении имущества с частного объекта. Они узнали его по ориентировке по время патрулирования округа.

Как рассказали в ведомстве, ранее молодой человек проник на территорию частного дома и похитил электроприборы на общую сумму более 16 тысяч рублей. После этого он скрылся.

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Злоумышленника доставили в отдел полиции, по делу продолжается проверка.

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