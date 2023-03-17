17 марта 2023, 13:15
Росгвардия задержала подозреваемого в хищении техники из частного дома в Электростали
Сотрудники Росгвардии в Электростали задержали 19-летнего жителя по подозрению в хищении имущества с частного объекта. Они узнали его по ориентировке по время патрулирования округа.
Как рассказали в ведомстве, ранее молодой человек проник на территорию частного дома и похитил электроприборы на общую сумму более 16 тысяч рублей. После этого он скрылся.
Реклама
Злоумышленника доставили в отдел полиции, по делу продолжается проверка.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
Реклама
Реклама