Подмосковье 01 марта 2024, 17:05 Росгвардия задержала нарушителя общественного порядка в Ступине Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники вневедомственной охраны Ступинского отдела Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 30-летнего местного жителя. Он нарушал общественный порядок и создавал помехи участникам дорожного движения.

Во время патрулирования улиц городского округа Ступино росгвардейцы обратили внимание на одетого не по погоде мужчину, который вел себя неадекватно. Он беспокоил прохожих, хаотично перемещался по дороге и агрессивно взаимодействовал с автомобилями, мешая движению транспорта.

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По внешнему виду стало очевидно, что нарушитель находится в неадекватном состоянии, ему требуется медицинская помощь. Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали бригаду врачей. Оказалось, что задержанный находился в состоянии сильного опьянения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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