Подмосковье 11 мая 2023, 11:04 Росгвардия задержала двух подозреваемых в распространении наркотиков в Щелкове пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в незаконном распространении и сбыте наркотиков в Щелкове. Ими оказались 29- и 36-летние уроженцы Кубы.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение мужчины и женщины во время патрулирования улиц. Они постоянно смотрели в мобильные телефоны и оглядывались по сторонам, а при виде автомобиля службы попытались скрыться.

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У правонарушителей обнаружили 40 свертков с мефедроном общим весом более 40 граммов. На них возбудили уголовное дело.

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