25 марта 2024, 11:40
Росгвардия разыскала угнанный автомобиль в Подмосковье
Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области разыскали находящийся в угоне автомобиль. Транспортное средство обнаружили на улице Попова.
Государственный регистрационный знак не совпадал со сведениями автовладельца, однако, по данным сервиса VIN-номера, удалось установить, что автомобиль действительно принадлежит заявителю.
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По предварительным данным, собственник сдал автомобиль в аренду, но пользователи продали машину третьему лицу. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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