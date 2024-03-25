Подмосковье 25 марта 2024, 11:40 Росгвардия разыскала угнанный автомобиль в Подмосковье Росгвардия Московской области

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Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области разыскали находящийся в угоне автомобиль. Транспортное средство обнаружили на улице Попова.

Государственный регистрационный знак не совпадал со сведениями автовладельца, однако, по данным сервиса VIN-номера, удалось установить, что автомобиль действительно принадлежит заявителю.

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По предварительным данным, собственник сдал автомобиль в аренду, но пользователи продали машину третьему лицу. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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