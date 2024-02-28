Подмосковье 28 февраля 2024, 21:14 Росгвардия проверила владельцев оружия в Лобне Телеканал «360»

Читать 360tv в

В Лобне состоялась плановая проверка владельцев оружия. Сотрудники Росгвардии на этот раз посетили дом охотника и коллекционера Ивана Мирошниченко.

Оружие у охотника из Лобни хранится в специальном сейфе, однако в преддверии проверки, проходящей раз в год, Иван заранее подготовился к визиту контролеров.

Реклама

Проверка прошла успешно: после тщательного осмотра все документы на оружие были признаны соответствующими требованиям, а условия хранения — надлежащими. Иван Мирошниченко, который с особым вниманием относится к своей коллекции и строго следует всем законодательным нормам, не ожидал иного результата.

После завершения проверки хозяин оружия вернул его в сейф, ключи от которого находятся только у него. Это является одним из обязательных условий для обеспечения безопасности хранения.

«Владелец оружия в первую очередь должен хранить его в сейфе, либо в металлическом оружейном шкафу. Доступ должен быть ограничен третьим лицам. Проверяем документы, номера на оружие. Также проверяем оружие на конструктивные изменения какие-либо», — подчеркнул старший инспектор лицензионно-разрешительного отдела Александр Абсатуров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».