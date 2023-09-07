07 сентября 2023, 13:13
Росгвардия проверила безопасность избирательных участков в Подмосковье
Росгвардия проконтролировала избирательные участки Московской области на предмет обеспечения их безопасности на время проведения выборов. Всего в регионе оборудовали около четырех тысяч участков для голосования граждан.
Сотрудники подразделений вневедомственной охраны проверили исправность камер видеонаблюдения, стационарных металлодетекторов и других средств охраны. Особое внимание они уделили работе кнопок вызова экипажей групп задержания вневедомственной охраны.
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Помимо этого, росгвардейцы проверили владельцев гражданского оружия, проживающих рядом с избирательными участками.
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Росгвардия
Выборы в Подмосковье — 2023
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