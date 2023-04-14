Подмосковье 14 апреля 2023, 14:59 Росгвардия проследит за безопасностью в Подмосковье в Пасху пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Пасху отметят в Подмосковье в грядущие выходные. Безопасность во время праздничных мероприятий обеспечат сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве, за безопасностью во время богослужений, крестных ходов и литургий будут следить более 400 сотрудников. Накануне Пасхи владельцам оружия напомнили правила его ношения, а также был усилен контроль за объектами, где оно хранится.

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Маршруты патрулировали росгвардейцев по время Пасхи будут приближены к местам проведения массовых мероприятий. Под охрану возьмут свыше 900 объектов в 600 населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гумпомощи для Донбасса. Каждый день волонтеры, жители, предприятия вносят свою лепту, отправляя продукты, вещи, лекарства и даже письма.

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