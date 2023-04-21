Подмосковье 21 апреля 2023, 11:08 Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемого в побоях в Воскресенске пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении побоев родственнице в Воскресенке. Его доставили в отдел полиции.

Мужчина в возрасте 38 лет вступил в конфликт с родственницей на улице Кагана. Информация поступила сотрудникам ведомства, после чего они прибыли по указанному адресу и узнали, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес удары ногами в область лица женщине и угрожал ей убийством.

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По происшествию проведут проверку, сейчас мужчина задержан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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