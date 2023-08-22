Подмосковье 22 августа 2023, 02:00 Росгвардия Подмосковья выезжала по сигналам «Тревога» более 2,3 тысячи раз за неделю Пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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На прошлой неделе сотрудники Росгвардии Московской области выезжали более 2,3 тысячи раз по сигналам «Тревога». Они задержали 400 человек, в том числе 10 — по подозрению в совершении преступлений.

«Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более тысячи проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято порядка 140 единиц оружия», — уточнили в управлении ведомства.

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Правоохранители составили 162 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировали около 50 разрешений. Нарушители сдали добровольно более 100 единиц оружия.

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