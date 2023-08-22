22 августа 2023, 02:00
Росгвардия Подмосковья выезжала по сигналам «Тревога» более 2,3 тысячи раз за неделю
На прошлой неделе сотрудники Росгвардии Московской области выезжали более 2,3 тысячи раз по сигналам «Тревога». Они задержали 400 человек, в том числе 10 — по подозрению в совершении преступлений.
«Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более тысячи проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято порядка 140 единиц оружия», — уточнили в управлении ведомства.
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Правоохранители составили 162 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировали около 50 разрешений. Нарушители сдали добровольно более 100 единиц оружия.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
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