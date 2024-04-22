Подмосковье 22 апреля 2024, 19:30 Росгвардия Подмосковья пресекла деятельность смс-мошенников Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области конфисковали оборудование, использовавшееся мошенниками. С его помощью они организовывали массовые звонки и отправку смс-сообщений в разные регионы страны.

Сотрудники полиции в ходе уголовного расследования получили информацию о преступных действиях в трех городских округах: Орехово-Зуеве, Красногорске и Мытищах.

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После выявления точного местоположения оборудования, используемого для мошенничества, сотрудники полиции при содействии УФСБ и совместной работе с подмосковным спецназом Росгвардии изъяли GSM-шлюз, предназначенный для рассылки сообщений, активации SIM-карт, передачи международного телефонного трафика в российские сети, а также мобильные устройства и более 300 SIM-карт.

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