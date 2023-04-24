Подмосковье 24 апреля 2023, 15:06 Росгвардия Подмосковья пресекла 130 правонарушений за неделю пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили свыше 2400 выездов по сигналу тревоги за неделю. Они пресекли 130 административных правонарушений и задержали восемь человек.

Так, в шести случаях росгвардейцы пресекли кражу с охраняемых объектов еще в одном задержали жителя, который проник на частную территорию в Одинцове. Также были задержаны восемь человек по подозрению в совершении преступлений. Среди них мужчина из Воскресенска, который нанес другому побои.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. В регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

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