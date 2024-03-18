18 марта 2024, 20:01
Росгвардия Подмосковья подписала с РПЦ соглашение о сотрудничестве
Врио начальника Главного управления Росгвардии по Московской области Петр Зоров и Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел подписали соглашение о сотрудничестве. В документе прописаны нормы духовного просвещения, нравственного и патриотического воспитания личного состава ведомства.
По словам Зорова, испокон веков священнослужители поддерживали российское воинство.
«Мы подписали документ, который подтверждает крепкую связь в вопросах патриотического воспитания и укрепления морального духа наших бойцов», — отметил Зоров.
Реклама
Главная цель соглашения — это сохранение традиционных нравственных ценностей и любви к Родине, а также культуры, которая основана на уважении чести и национального достоинства граждан.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
РПЦ
Росгвардия
Реклама
Реклама