Подмосковье 18 марта 2024, 20:01 Росгвардия Подмосковья подписала с РПЦ соглашение о сотрудничестве Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Врио начальника Главного управления Росгвардии по Московской области Петр Зоров и Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел подписали соглашение о сотрудничестве. В документе прописаны нормы духовного просвещения, нравственного и патриотического воспитания личного состава ведомства.

По словам Зорова, испокон веков священнослужители поддерживали российское воинство.

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Главная цель соглашения — это сохранение традиционных нравственных ценностей и любви к Родине, а также культуры, которая основана на уважении чести и национального достоинства граждан.

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