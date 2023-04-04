Подмосковье 04 апреля 2023, 10:25 Росгвардия Подмосковья обнаружила в Балашихе находящийся в розыске автомобиль Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии обнаружили в Балашихе автомобиль, находящийся в розыске. Водителя и пассажиров подозревали в угоне.

Сотрудники ведомства получили сообщение о находящемся в розыске автомобиле во время патрулирования. Водитель и пассажиры машины подозревались в краже — их заметили в микрорайоне Железнодорожный.

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Росгвардейцы заблокировали авто и задержали предполагаемых виновников. Их передали сотрудникам полиции.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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