19 марта 2024, 14:40
Росгвардия Подмосковья обезопасила доставку ракеты-носителя и корабля «Союз МС-25» на «Байконур»
Сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области обеспечили безопасную транспортировку ракеты-носителя «Союз-2.1а» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-25» на стартовый комплекс космодрома «Байконур». Ракета стартует 21 марта.
Как рассказали в ведомстве, подмосковные Росгвардейцы несут службу в Казахстане на территории комплекса «Байконур».
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Транспортный корабль доставит на орбиту российского космонавта, первого космонавта Белоруссии и астронавта.
Росгвардия
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