Подмосковье 04 сентября 2023, 14:34 Росгвардия Подмосковья обеспечила порядок на фестивале «День Бородина» Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Более 800 подмосковных росгвардейцев обеспечили общественный порядок во время Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина» в Можайске. Они не выявили нарушений.

«Накануне мероприятия сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия, а также усилили контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия», — уточнили в ведомстве.

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Фестиваль посетило около 20 тысяч человек

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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