Подмосковье 22 апреля 2024, 16:02 Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность еще 260 мероприятий Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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За неделю представители Росгвардии Московской области обеспечили безопасность 260 мероприятий. Всего за семь дней экипажи вневедомственной охраны совершили свыше 2,2 тысячи выездов по сигналам «Тревога».

Сотрудники Росгвардии задержали более 850 граждан по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства. Помимо этого, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели около двух тысяч проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц.

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