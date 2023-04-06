Подмосковье 06 апреля 2023, 14:11 Росгвардия Подмосковья напомнила правила ношения оружия во время сезона охоты Сотрудник Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области / Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Весенний сезон охоты продлится в Подмсоковье до 10 мая. В связи с этим сотрудники Росгвардии напомнили правила хранения оружия, а также рассказали о том, где запрещено его применять.

Владельцы оружия обязаны обеспечивать его сохранность и безопасное хранение. Потеря таких предметов может грозить штрафом. Даже при наличии разрешения хранить их может только владелец.

Реклама

«При ношении оружия владельцы обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также разрешительные документы на его хранение и ношение», — сказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Подмосковья, полковник полиции Дмитрий Сурков.

Оружие должно храниться по месту регистрации в запирающемся сейфе или металлическом шкафу. Носить его необходимо в кобуре. Оставлять оружие в автомобиле запрещено. За нарушение правил владельцу грозит штраф, а в случае повтора — лишении лицензии.

Незаконная покупка, передача, хранение и продажа оружия наказывается уголовной ответственностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».