06 апреля 2023, 14:11
Росгвардия Подмосковья напомнила правила ношения оружия во время сезона охоты
Весенний сезон охоты продлится в Подмсоковье до 10 мая. В связи с этим сотрудники Росгвардии напомнили правила хранения оружия, а также рассказали о том, где запрещено его применять.
Владельцы оружия обязаны обеспечивать его сохранность и безопасное хранение. Потеря таких предметов может грозить штрафом. Даже при наличии разрешения хранить их может только владелец.
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«При ношении оружия владельцы обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также разрешительные документы на его хранение и ношение», — сказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Подмосковья, полковник полиции Дмитрий Сурков.
Оружие должно храниться по месту регистрации в запирающемся сейфе или металлическом шкафу. Носить его необходимо в кобуре. Оставлять оружие в автомобиле запрещено. За нарушение правил владельцу грозит штраф, а в случае повтора — лишении лицензии.
Незаконная покупка, передача, хранение и продажа оружия наказывается уголовной ответственностью.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.
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Росгвардия
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