04 июня 2023, 02:33
Росгвардия Подмосковья: командующий Центральным округом наградил бойцов отряда «Пересвет»
Командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Попов вручил государственные награды военнослужащим отряда специального назначения «Пересвет». Бойцы отличились во время специальной военной операции, сообщили в Росгвардии Московской области.
«Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность орденом Мужества награждены капитан Александр С. и прапорщик Александр Ф. Ряд росгвардейцев награждены медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени с мечами, медалью „За отвагу“, медалью Суворова, медалью Жукова и медалью „За спасение погибавших“», — уточнили в ведомстве.
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После церемонии награждения военнослужащие возложили цветы к мемориалу.
С начала СВО более шести тысяч сотрудников Центрального округа Росгвардии отметили наградами.
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Росгвардия
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