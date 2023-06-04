Подмосковье 04 июня 2023, 02:33 Росгвардия Подмосковья: командующий Центральным округом наградил бойцов отряда «Пересвет» Пресс-служба Росгвардии по Московской области

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Командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Попов вручил государственные награды военнослужащим отряда специального назначения «Пересвет». Бойцы отличились во время специальной военной операции, сообщили в Росгвардии Московской области.

«Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность орденом Мужества награждены капитан Александр С. и прапорщик Александр Ф. Ряд росгвардейцев награждены медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени с мечами, медалью „За отвагу“, медалью Суворова, медалью Жукова и медалью „За спасение погибавших“», — уточнили в ведомстве.

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После церемонии награждения военнослужащие возложили цветы к мемориалу.

С начала СВО более шести тысяч сотрудников Центрального округа Росгвардии отметили наградами.

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