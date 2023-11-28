Подмосковье 28 ноября 2023, 10:39 Росгвардия передала музею в Подмосковье макеты оружия космонавтов Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Макеты оружия космонавтов передали на хранение в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Подмосковье. Такие экземпляры были разработаны на случай приземления или приводнения на безлюдной местности

Как рассказали в ведомстве, впервые стрелковое оружие отправилось в космос в 1988 году. До 2006 года трехствольные пистолеты ТП-82 обеспечивали безопасность летчиков. По словам начальника Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии Подмосковья, полковника полиции Дмитрия Суркова, оружие способно производить выстрел световыми патронами.

Реклама

«Особенность ТП-82 в том, что два горизонтальных ствола являются гладкоствольными, а один — нарезным, с возможностью производить выстрел световыми патронами. Дульная энергия оружия, по сравнением с обычной „ракетницей“, позволяла увеличить дальность полета сигнального огня», — сказал он.

Слова благодарности за сохранность экземпляров оружия высказал начальник историко-образовательной службы центра Александр Павловский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».