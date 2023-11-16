Эксклюзив 16 ноября 2023, 19:11 Росгвардия ознакомилась с павильоном Подмосковья на выставке «Россия» Сотрудники Росгвардии посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»

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Представители Росгвардии посетили выставку-форум «Россия» и осмотрели стенд Подмосковья. Видеозапись этого визита появилась в распоряжении «360».

Организатор выставки пригласил гостей осмотреть павильон, ознакомиться с интерактивной платформой и совершить с ее помощью виртуальное путешествие по Московской области. Молодые люди внимательно изучили стенд и сфотографировались на его фоне.

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В павильоне разместили интерактивный пульт, с помощью которого любой желающий может «управлять» Московской областью. Симулятор построили на принципах Центра управления регионом и платформы «Добродел».

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ, она будет действовать до 12 апреля 2024 года. Посетители могут ознакомиться с достижениями регионов и поучаствовать в различных мероприятиях. К примеру, новейшие технологии позволяют гостям виртуально побеседовать с буддийским ламой, совершить интерактивные экскурсии и пройти мастер-класс по чеканке монет.