26 декабря 2023, 14:37
Росгвардия открыла Центр подготовки операторов и техников БПЛА в Подмосковье
В Московской области на базе одного из спецподразделений Росгвардии открылся Центр подготовки операторов и техников беспилотников и FPV-дронов. Их уже начали обучать на симуляторах, давать теорию, инженерную и техническую подготовку.
«В качестве инструкторов выступают сотрудники спецподразделения ведомства, прошедшие обучение под руководством ведущих специалистов этого направления и получившие персональные квалификационные сертификаты», — уточнили в подмосковной Росгвардии.
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Во время практики обучающиеся выполняют задания на открытой местности и в замкнутом пространстве, учатся маневрировать в городе, лесу. С каждой новой ступенью задачи усложняются.
Первый выпуск операторов уже состоялся.
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Росгвардия
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