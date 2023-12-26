Подмосковье 26 декабря 2023, 14:37 Росгвардия открыла Центр подготовки операторов и техников БПЛА в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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В Московской области на базе одного из спецподразделений Росгвардии открылся Центр подготовки операторов и техников беспилотников и FPV-дронов. Их уже начали обучать на симуляторах, давать теорию, инженерную и техническую подготовку.

«В качестве инструкторов выступают сотрудники спецподразделения ведомства, прошедшие обучение под руководством ведущих специалистов этого направления и получившие персональные квалификационные сертификаты», — уточнили в подмосковной Росгвардии.

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Во время практики обучающиеся выполняют задания на открытой местности и в замкнутом пространстве, учатся маневрировать в городе, лесу. С каждой новой ступенью задачи усложняются.

Первый выпуск операторов уже состоялся.

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