Подмосковье 02 декабря 2023, 16:48 Росгвардия оснастила еще 6 автобусов в Подмосковье кнопками тревожной сигнализации Росгвардия. Московская область

Читать 360tv в

В третьем квартале 2023 года сотрудники подмосковной Росгвардии взяли под охрану шесть автобусов, в том числе в Ступине. Общественный транспорт оснастили кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны ведомства.

Местоположение автобуса будет определяться автоматически по системе ГЛОНАСС и GPS. В случае нажания на кнопку ближайший наряд росгвардейцев направится на место происшествия.

Реклама

«Внедрение современных охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры обеспечивает дополнительную безопасность пассажирам и персоналу транспортных компаний», — сообщил начальник Ступинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Андрей Вронский.

Такими кнопками оснастили порядка 30 автобусов Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».