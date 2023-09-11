Подмосковье 11 сентября 2023, 13:54 Росгвардия обеспечила безопасность более чем 80 мероприятий в Подмосковье за неделю Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Безопасность более 80 мероприятий в Подмосковье обеспечила за неделю Росгвардия. За этот же период сотрудники вневедомственной охраны около 2,4 тысячи раз выезжали по сигналам тревоги с объектов. За указанный период по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержали порядка 250 граждан.

Сотрудники Росгвардии совершили более 900 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц, а из незаконного оборота изъяли около 90 единиц оружия. Помимо этого, они составили 111 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, а также аннулировали около 40 разрешений.

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