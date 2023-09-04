Подмосковье 04 сентября 2023, 16:30 Росгвардия обеспечила безопасность более 860 мероприятий в Подмосковье за неделю Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Безопасность более 860 мероприятий в Московской области обеспечила за неделю Росгвардия. За этот же период сотрудники вневедомственной охраны более 10 тысяч раз выезжали по сигналам «Тревога» с объектов. Они также задержали свыше 1,5 тысячи подозреваемых в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

За этот период представители Росгвардии совершили 3,7 тысячи проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц и изъяли из незаконного оборота около 470 единиц оружия. Помимо этого, они составили 560 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, а также аннулировали около 180 разрешений.

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