Подмосковье 28 августа 2023, 11:29 Росгвардия обеспечила безопасность более 190 мероприятий в Подмосковье за неделю Росгвардия Московской области

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Безопасность более 190 мероприятий в Подмосковье обеспечила за неделю Росгвардия. За этот же период сотрудники вневедомственной охраны более 2,3 тысячи раз выезжали по сигналам тревоги с объектов. За семь дней они также задержали 350 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Представители Росгвардии провели свыше 900 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц и изъяли около 110 единиц оружия из незаконного оборота. Кроме того, за неделю в Подмосковье составили 144 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, а также аннулировали примерно 50 разрешений.

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За неделю подразделения специального назначения выполнили 40 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.

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