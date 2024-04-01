01 апреля 2024, 15:12
Росгвардия обеспечила безопасность более 180 мероприятий в Подмосковье за неделю
Экипажи вневедомственной охраны более двух тысяч раз выезжали по тревожным сигналам за неделю. За этот же срок сотрудники обеспечили безопасность 180 мероприятий.
Росгвардейцы провели более 600 проверок сохранности оружия физических и юридических лиц за неделю, изъяли 61 единицу. Эти ружья и пистолеты жители хранили у себя незаконно. Составлено 247 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения.
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За семь дней сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье около 800 человек, которых подозревают в преступлениях.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
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