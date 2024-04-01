Подмосковье 01 апреля 2024, 15:12 Росгвардия обеспечила безопасность более 180 мероприятий в Подмосковье за неделю Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Экипажи вневедомственной охраны более двух тысяч раз выезжали по тревожным сигналам за неделю. За этот же срок сотрудники обеспечили безопасность 180 мероприятий.

Росгвардейцы провели более 600 проверок сохранности оружия физических и юридических лиц за неделю, изъяли 61 единицу. Эти ружья и пистолеты жители хранили у себя незаконно. Составлено 247 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения.

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За семь дней сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье около 800 человек, которых подозревают в преступлениях.

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