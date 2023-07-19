Подмосковье 19 июля 2023, 11:01 Росгвардия обеспечила безопасность более 6 тысяч мероприятий в Подмосковье за полгода Росгвардия Московской области

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С начала года личный состав Росгвардии по Московской области выполнил около трех тысяч задач. В том числе бойцы обеспечили безопасность шести тысяч праздников, концертов и других массовых мероприятий в регионе.

За полгода подмосковные росгвардейцы задержали 128 предполагаемых преступников и 553 нарушителя. Под защитой ведомства находятся более 70 тысяч жилищ и 19 спецобъектов. Краж не допущено.

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Наряды вневедомственной охраны более 30 тысяч раз выезжали по тревожным сигналам с начала года. Каждые сутки на дежурство заступают 170 экипажей.

За шесть месяцев провели проверку более 21 тысячи владельцев оружия в Подмосковье. Выявлено более четырех тысяч нарушений, более двух тысяч ружей и пистолетов изъяли. Аннулировано почти 500 лицензий и разрешений.

Начальник Росгвардии по Московской области Василий Сонин поблагодарил личный состав за проделанную работу и поставил задачи на предстоящий период. Он поручил охранять общественный порядок и следить за соблюдением закона в сфере оборота оружия, продолжать работу по обеспечению безопасности имущества жителей и охраняемых объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Это первоочередное зачисление детей в кружки, компенсация ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и не только.

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