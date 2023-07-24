Подмосковье 24 июля 2023, 11:54 Росгвардия обеспечила безопасность 140 мероприятий в Подмосковье за неделю Росгвардия Московской области

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Безопасность более 140 мероприятий в Московской области обеспечила за неделю Росгвардия. За этот же период сотрудники вневедомственной охраны более 2,3 тысячи раз выезжали по сигналам «Тревога» с объектов. Краж не допущено.

За неделю сотрудники Росгвардии Подмосковья задержали около 100 подозреваемых в преступлениях, провели около тысячи проверок оружия у физических и юридических лиц. Из оборота изъяли почти 1,5 тысячи ружей и пистолетов, составили 189 административных протоколов о нарушениях. Жители добровольно сдали более 200 единиц оружия.

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Подразделениями специального назначения Росгвардии выполнено около 30 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Это первоочередное зачисление детей в кружки, компенсация ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и не только.

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