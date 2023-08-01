01 августа 2023, 06:00
Росгвардия обеспечила безопасность 120 мероприятий в Подмосковье за неделю
Сотрудники Росгвардии Подмосковья совершили свыше двух тысяч выездов по сигналам тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.
Как рассказали ведомстве, Росгвардия осуществила около 2,4 тысячи выездов. Было задержано 85 человек, которых передали сотрудникам полиции. Семеро из них подозреваются в совершении преступлений, еще 78 – в административных правонарушениях.
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За это время было проведено 956 проверок сохранности оружия физических и 18 – юридических лиц. Из оборота было изъято 146 единиц. В этой сфере составили 176 административных протоколов о нарушении законодательства. Добровольно было сдано 218 единиц оружия.
Также за это время ведомство выполнило около 20 задач по сопровождению оперативных мероприятий.
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Росгвардия
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