Подмосковье 01 августа 2023, 06:00 Росгвардия обеспечила безопасность 120 мероприятий в Подмосковье за неделю Росгвардия Московской области

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Сотрудники Росгвардии Подмосковья совершили свыше двух тысяч выездов по сигналам тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали ведомстве, Росгвардия осуществила около 2,4 тысячи выездов. Было задержано 85 человек, которых передали сотрудникам полиции. Семеро из них подозреваются в совершении преступлений, еще 78 – в административных правонарушениях.

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За это время было проведено 956 проверок сохранности оружия физических и 18 – юридических лиц. Из оборота было изъято 146 единиц. В этой сфере составили 176 административных протоколов о нарушении законодательства. Добровольно было сдано 218 единиц оружия.

Также за это время ведомство выполнило около 20 задач по сопровождению оперативных мероприятий.

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