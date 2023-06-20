Подмосковье 20 июня 2023, 12:48 Росгвардия и телеканал «360» запустили информационный проект Росгвардия Московской области

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Телеканал «360» и Главное управление Росгвардии по Московской области запустили совместный информационно-аналитический проект «Росгвардия. В особых условиях». В эфире представляют кадры трудовых будней сотрудников силового ведомства и трогательные эпизоды.

Зрителей познакомят с новейшим обмундированием и вооружением росгвардейцев, которые примеряют на себя журналисты. Также в программе участвуют правоохранители, рассказывая о тонкостях работы.

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По словам ведущего «Росгвардии. В особых условиях» Михаила Ракитского, создатели проекта поставили задачу рассказать аудитории о сложных вещах простым языком.

«Мы надеемся показать, что бойцы Росгвардии — это люди, которые часто оказываются в особых условиях, но они все равно простые люди, которые среди нас. Я бы даже сказал, что это, с одной стороны, обычные мужчины и женщины, с другой — самые настоящие герои, когда того требуют обстоятельства», — отметил он.

Новые выпуски программы выходят каждую субботу в 20:30 на «360». Также за эфирами можно следить во всех соцсетях телеканала.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».