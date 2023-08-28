Подмосковье 28 августа 2023, 15:02 Росгвардия эвакуировала более 100 жителей охваченного пожаром дома в Красногорске Росгвардия Московской области

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Росгвардия эвакуировала более 100 жителей четырехэтажки, охваченной пожаром в Красногорске. Крупное возгорание произошло утром 28 августа на верхнем этаже дома на Пионерской улице.

Во время патрулирования одной из улиц Красногорска росгвардейцы заметили дым над жилым домом. Оперативно сообщив о пожаре в экстренные службы, правоохранители приступили к эвакуации жителей. Им удалось вывести из задымленного здания более 100 человек — всех определили в безопасное место.

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Позже очевидцы рассказали, что дом вспыхнул мгновенно. Спасатели оперативно отключили газ и электричество, чтобы избежать повреждений конструкций здания. Сотрудники МЧС в 13:33 ликвидировали открытое горение.

Пострадавших от пожара на Пионерской улице переселят во временное жилье с комфортными условиями. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

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