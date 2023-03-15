Подмосковье 15 марта 2023, 13:11 Росгвардейцы задержали в Егорьевске подозреваемого в изнасиловании мужчину

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Жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, задержали сотрудники Росгвардии в Егорьевске. Мужчину передали полиции для дальнейших разбирательств.

Сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой ему девушки. Экипаж получил ориентировку с приметами, после чего парня нашли недалеко от места его проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждены уголовные дела.

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В феврале губернатор Андрей Воробьев передал награды бойцам 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии. Их вручили за образцовое выполнение воинского долга, мужество и самоотверженность в зоне СВО.

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