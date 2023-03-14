Подмосковье 14 марта 2023, 10:34 Росгвардейцы задержали угрожавшего ножом посетителя супермаркета в Егорьевске

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Сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны задержали 60-летнего местного жителя, который угрожал ножом работнику супермаркета. Оказалось, что мужчина уже был судим в прошлом.

Сообщение в Росгвардию поступило с улицы Советской, из охраняемого супермаркета. Неизвестный мужчина размахивал ножом в торговом зале, громко угрожая расправой одному из сотрудников магазина.

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Подозреваемого задержали уже на улице, недалеко от супермаркета. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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В феврале губернатор Андрей Воробьев передал награды бойцам 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии. Их вручили за образцовое выполнение воинского долга, мужество и самоотверженность в зоне СВО.