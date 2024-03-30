Подмосковье 30 марта 2024, 23:18 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже косметической продукции в Орехово-Зуеве Росгвардия

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Жителя Орехово-Зуева, подозреваемого в краже косметической продукции, задержали сотрудники Росгвардии. Задержание совершили после сообщения о сработавшей тревожной сигнализации в магазине.

Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали мужчину, который пытался вынести из магазина товар, не произведя его оплату. Подозреваемый, находясь в магазине, сначала положил товар в корзину, а затем спрятал его в карманы верхней одежды, стараясь не привлекать внимания к своим действиям.

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Сотрудники Росгвардии задержали преступника, которым оказался 42-летний местным жителем с судимостью. Мужчину доставили в полицейский участок для проведения дальнейшего расследования инцидента. В настоящее время проводится проверка.

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