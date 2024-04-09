Подмосковье 09 апреля 2024, 14:05 Росгвардейцы задержали мужчину в Воскресенске по подозрению в краже из магазина Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего жителя города Кемерово. Его подозревают в кражи партии кофе из магазина.

Правоохранители прибыли по вызову тревожной сигнализации в супермаркет на улице Горького. Выяснилось, что мужчина украл 11 пачек кофе утром и пришел за новой партией вечером, где его и задержали. После этого его доставили в отдел полиции.

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Оказалось, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. В настоящее время проводится проверка данного случая.

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