23 августа 2023, 17:01
Росгвардейцы в Химках за час нашли пропавшего с детской площадки мальчика
Сотрудники Росгвардии в Химках обнаружили девятилетнего мальчика спустя час поисков. Ребенок ушел с детской площадки, его нашли во время патрулирования территории.
Сигнал о пропаже мальчика поступил в 15:30, и уже в 16:20 его нашли. Ребенка доставили в Сходненский отдел полиции.
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«Войска Росгвардии стали надежной опорой государства. Они олицетворяют честь и доблесть многих поколений защитников нашего отечества. Вся страна по праву гордится каждым из них. Хочу сказать сотрудникам спасибо за стойкость и безупречную службу», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.
Ранее подмосковные росгвардейцы провели тематические уроки с детьми в четырех городских округах региона.
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Химки
Росгвардия
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