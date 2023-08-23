Подмосковье 23 августа 2023, 17:01 Росгвардейцы в Химках за час нашли пропавшего с детской площадки мальчика Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сотрудники Росгвардии в Химках обнаружили девятилетнего мальчика спустя час поисков. Ребенок ушел с детской площадки, его нашли во время патрулирования территории.

Сигнал о пропаже мальчика поступил в 15:30, и уже в 16:20 его нашли. Ребенка доставили в Сходненский отдел полиции.

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«Войска Росгвардии стали надежной опорой государства. Они олицетворяют честь и доблесть многих поколений защитников нашего отечества. Вся страна по праву гордится каждым из них. Хочу сказать сотрудникам спасибо за стойкость и безупречную службу», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Ранее подмосковные росгвардейцы провели тематические уроки с детьми в четырех городских округах региона.

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