Росгвардейцы Солнечногорска почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

Сотрудники Росгвардии Солнечногорска почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ровно 15 лет назад прапорщиков Гучкова и Минаева застрелили сбежавшие из военной части солдаты.

На мероприятии в Солнечногорске присутствовали коллеги и семьи погибших. Церемония проходила у здания вневедомственной охраны. Здесь по инициативе сотрудников Росгвардии возведен монумент в память погибших.

Мероприятие началось с панихиды, которую отслужил настоятель храма деревни Вертлино. Коллеги вспомнили погибших и почтили их память минутой молчания. Церемония завершилась возложением цветов на месте гибели прапорщиков Виктора Минаева и Андрея Гучкова.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказал заместитель начальника солнечногорского отдела охраны, двое военнослужащих с боевым оружием самовольно покинули свою часть. Жители сообщили о вооруженных людях.

«Наши сотрудники выехали на место, но при попытке задержания они погибли. Минаев Виктор погиб на месте, а Гучков Андрей скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью», — добавил замначальника солнечногорского отдела охраны.

15 лет назад в Солнечногорске из военной части сбежали два солдата-срочника — братья-близнецы. Прапорщики Гучков и Минаев попытались остановить их. В ответ беглецы открыли огонь из автоматов. Оба прапорщика погибли. Позже одного из дезертиров удалось задержать, второй покончил с собой.