06 мая 2023, 14:29
Росгвардейцы раздали жителям Подмосковья георгиевские ленточки
В преддверии Дня Победы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области присоединились к патриотической акции «Георгиевская ленточка». Они раздали праздничные символы местным жителям.
«В рамках акции росгвардейцы вручили горожанам георгиевские ленты, как символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, знак признательности воинам, отдавшим жизни за мир и свободу», — уточнили в управлении.
Росгвардейцы поздравили жителей области с наступающим 9 Мая. Также специалисты рассказали о правильном расположении и ношении главного символа Дня Победы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.
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День Победы 9 мая
Росгвардия
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