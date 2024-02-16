16 февраля 2024, 16:56
Росгвардейцы провели профориентационные занятия для выпускников школ в Подмосковье
Сотрудники подмосковной Росгвардии встретились со старшеклассниками школ региона для проведения профориентационных занятий. Им рассказале о работе ведомства и порядке поступления в высшие учебные заведения войск Национальной гвардии России.
Один из уроков прошел в школе № 14 в Коломне. Ребятам рассказали об истории создания ведомства и показали, как проходят задержания злоумышленников.
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В Клину учащимся школы «Гармония» рассказали о защитной экипировке и вооружении росгвардейцев.
Сотрудники ведомства рассказали выпускникам о специфике разных подразделений и правилах поступления в профильный вуз.
Такие же встречи провели в Воскресенске, Серпухове и Зарайске.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
Студенты
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