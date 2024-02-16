Подмосковье 16 февраля 2024, 16:56 Росгвардейцы провели профориентационные занятия для выпускников школ в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии встретились со старшеклассниками школ региона для проведения профориентационных занятий. Им рассказале о работе ведомства и порядке поступления в высшие учебные заведения войск Национальной гвардии России.

Один из уроков прошел в школе № 14 в Коломне. Ребятам рассказали об истории создания ведомства и показали, как проходят задержания злоумышленников.

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В Клину учащимся школы «Гармония» рассказали о защитной экипировке и вооружении росгвардейцев.

Сотрудники ведомства рассказали выпускникам о специфике разных подразделений и правилах поступления в профильный вуз.

Такие же встречи провели в Воскресенске, Серпухове и Зарайске.

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