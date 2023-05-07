Подмосковье 07 мая 2023, 04:26 Росгвардейцы провели фестиваль строя и песни в Электростали пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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На базе Центра подготовки личного состава Центрального округа войск национальной гвардии РФ в Электростали прошел ежегодный фестиваль строя и песни «Солдат 21 века». Мероприятие посвятили 78-й годовщине Великой Победы.

Его организовали Управление по культуре и делам молодежи города и Электростальский городской Центр патриотического воспитания. В фестивале поучаствовали замглавы округа Александр Гришаев, подполковник Павел Васильев, юнармейцы, курсанты и школьники.

Перед началом фестиваля специалисты-кинологи и военнослужащие выступили перед зрителями, им также показали образцы вооружения Росгвардии.

В фестивале приняли участие 13 команд. Их оценивали по внешнему виду, слаженности выполнения одиночных и групповых строевых приемов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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