Подмосковье 25 августа 2023, 18:39 Росгвардейцы присоединились к акции «Помоги собраться в школу» в Подмосковье Росгвардия МО

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Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в акции «Помоги собраться в школу» в регионе. Он подготовили подарки для детей сотрудников и военнослужащих.

Первоклассникам вручили рюкзаки с письменными принадлежностями и тетрадями, а также сладкие подарки.

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«1 сентября — это незабываемый и волнительный день для всех школьников и их родителей. Важно поддержать это праздничное настроение и начать учебный год с позитивной ноты», — заявил замначальника отдела по военно-политической работе подмосковной Росгвардии подполковник полиции Евгений Аксаков.

Родители поблагодарили правоохранителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 сентября получили 100 тысяч детей.

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