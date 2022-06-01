Росгвардейцы подарили игрушки ребятам из детсада в Подмосковье

Росгвардейцы подарили игрушки ко Дню защиты детей воспитанникам одного из детских садов Московской области в Пушкинском районе. Ребята получили мини-копии служебных автомобилей и техники Росгвардии — металлические и в виде конструктора, — а также игрушечных солдатиков.

Серия игрушек «Росгвардия» была запущена ведомством совместно с одним из крупных производителей детских товаров в СНГ — ООО «Симбат». Также дети получили книги со стихами Петра Синявского «Росгвардейский кадет Иванов», блокноты для рисования и тематические открытки.

Офицеры бригады оперативного назначения Центрального округа поздравили детей и персонал детсада с праздником и помогли малышам собрать конструкторы. Дети в благодарность исполнили для гостей песню «Пусть всегда будет солнце» Аркадия Островского на слова Льва Ошанина.

Кроме того, ребята нарисовали рисунки для представителей Росгвардии, участвующих в спецоперации на Украине. Подарки доставят адресатам в ближайшее время.