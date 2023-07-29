Подмосковье 29 июля 2023, 07:00 Росгвардейцы организовали для школьников туристическую программу по местам боевой славы Подмосковья Росгвардия Московской области

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Сотрудники Клинского отдела лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Подмосковью организовали для учащихся школы № 16 туристическую программу. Мероприятия провели в рамках акции «Каникулы с Росгвардией».

В программу вошли три исторических музея в деревне Ленино, а также в Истре и Красногорске. Детям рассказали и показали награды армии. Также они увидели личные вещи советских солдат и документы.

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В Красногорске учащимся презентовали коллекцию наград и подборку газет военных лет.

«Мы составили увлекательную туристическую программу для ребят нашей подшефной школы, которая была направлена на ознакомление детей с историческими событиями в период Великой Отечественной войны», — рассказал сотрудник Клинского ОЛРР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени Капицы из Долгопрудного с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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