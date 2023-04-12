Подмосковье 12 апреля 2023, 13:51 Росгвардейцы Подмосковья посетили музей космонавтики в Байконуре пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Бойцы вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, которые заняты обеспечением безопасности территории города Байконура в Казахстане, посетили праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы вместе посетили Музей истории космодрома Байконур. Экскурсоводы рассказали школьникам историю создания комплекса в сопровождении с перечислениями достижений отечественной космонавтики. Также юные посетители познакомились с экспонатами музея: космическими аппаратами, макетами ракетных двигателей, фотографиями и личными вещами выдающихся личностей в области космонавтики.

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В Байконуре бойцы Росгвардии совместно с юными членами патриотических клубов возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и академику Сергею Королеву. Начальник охраны ведомства, майор полиции Юрий Скромников подчеркивает важность дани памяти отечественным деятелям, открывшим человечеству дорогу в космос.

«Этот день — особенный для каждого из нас», — добавил Скромников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником участника первого отряда космонавтов СССР Бориса Волынова.