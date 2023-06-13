Подмосковье 13 июня 2023, 01:30 Росгвардейцы обеспечили охрану правопорядка во время празднования Дня России в Подмосковье Росгвардия Московской области

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Более тысячи военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с другими силовыми ведомствами обеспечили правопорядок во время праздничных мероприятий. Их посвятили Дню России.

Экипажи патрулировали территории максимально близко к зонам проведения праздников. Также управление усилило контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций.

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Сегодня в Подмосковье провели более 200 праздничных мероприятий. Их посетили около 115 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.

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