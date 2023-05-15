Подмосковье 15 мая 2023, 01:32 Сотрудники подмосковной Росгвардии приняли участие в столичном полумарафоне Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области присоединились к полумарафону, который прошел в центральной части столицы. Военнослужащие подразделений обеспечили безопасность на мероприятии совместно с полицейскими.

Также в забеге участвовали представители Центральной войсковой комендатуры, сотрудники редакции журнала «На боевом посту», специалисты музея Росгвардии и другие. Всего полумарафон посетили около 14 тысяч человек.

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Спортивное мероприятие проводится с 2013 года. В этом году состязание прошло на беговой дистанции в 21,1 километров.

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